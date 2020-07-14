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Бурятия на пятом месте в ДФО по COVID-19 на 100 тысяч населения

Бурятия на пятом месте в ДФО по COVID-19 на 100 тысяч населения
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Показатель Бурятии меньше, чем средний по ДФО

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Республика Бурятия занимает пятое место по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель Бурятии составляет 346,8.

В ДФО, по информации на 13 июля, количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 370,9 случаев. По данному показателю ДФО занимает четвёртое место из восьми федеральных округов. Среди регионов дальневосточного федерального округа лидерами по численности выявленных инфицированных на 100 тыс. населения являются Камчатский край – 874,8 и Магаданская область – 728,4. Наименьший показатель у Приморского края – 266,8.



Всего в России зафиксировано 733 699 выявленных случая коронавирусной инфекции – это 499,7 заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения.

Как сообщал «Байкал-Daily», на 13 июля в Бурятии было 3449 случаев заражения коронавирусом (+35 за сутки).


коронавирус
 
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