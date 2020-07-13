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17-летнему ангарчанину, насмерть сбившему мужчину, предъявили обвинение

17-летнему ангарчанину, насмерть сбившему мужчину, предъявили обвинение
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Стало известно, что подросток перед аварией употреблял алкоголь

17-летнему жителю Ангарска, который на автомобиле сбил двух пешеходов, одного насмерть, предъявили обвинение. Обвинение предъявлено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места совершения деяния», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло 29 июня около 11 часов, когда 17-летний водитель «Тойоты», нарушив правила дорожного движения, сбил переходящих по «зебре» двух человек. Водитель скрылся с места.

31-летний сбитый пешеход, у которого были множественные переломы и травмы, умер в больнице через несколько часов. Вторая пострадавшая – 53-летняя женщина – с ушибами и ссадинами находится на амбулаторном лечении.

Водитель был задержан в тот же день. Сам он рассказал, что сбежал с места аварии, так как «испугался».

Сегодня стало известно, что молодой человек незадолго до аварии употреблял спиртные напитки. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за кражу и грабёж.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ДТП смерть
 
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