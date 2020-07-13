Он забрал у женщины кошелёк с деньгами
В селе Толбага Забайкальского края в ночь на 12 июля произошло нападение на 80-летнюю местную жительницу.
Поздно вечером в окно к пожилой женщине постучался неизвестный. Представившись её сыном, попросил открыть ему дверь. Когда мужчина вошёл в дом, пенсионерка узнала в нём соседа.
Мужчина, угрожая пенсионерке кухонным ножом, потребовал деньги. Испуганная женщина отдала налётчику кошелёк, в котором было пять тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел полиции. На него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Задержанный помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец представился сыном и напал на пенсионерку с ножом
Происшествия, Фото:
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