Забайкалец представился сыном и напал на пенсионерку с ножом

Он забрал у женщины кошелёк с деньгами



В селе Толбага Забайкальского края в ночь на 12 июля произошло нападение на 80-летнюю местную жительницу.



Поздно вечером в окно к пожилой женщине постучался неизвестный. Представившись её сыном, попросил открыть ему дверь. Когда мужчина вошёл в дом, пенсионерка узнала в нём соседа.



Мужчина, угрожая пенсионерке кухонным ножом, потребовал деньги. Испуганная женщина отдала налётчику кошелёк, в котором было пять тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел полиции. На него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.



Задержанный помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.





