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Забайкалец представился сыном и напал на пенсионерку с ножом

Забайкалец представился сыном и напал на пенсионерку с ножом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он забрал у женщины кошелёк с деньгами

В селе Толбага Забайкальского края в ночь на 12 июля произошло нападение на 80-летнюю местную жительницу.

Поздно вечером в окно к пожилой женщине постучался неизвестный. Представившись её сыном, попросил открыть ему дверь. Когда мужчина вошёл в дом, пенсионерка узнала в нём соседа.

Мужчина, угрожая пенсионерке кухонным ножом, потребовал деньги. Испуганная женщина отдала налётчику кошелёк, в котором было пять тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел полиции. На него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Задержанный помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.


разбой
 
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