Он резко поменял направление движения, когда увидел полицейских
Вечером 11 июля сотрудники ППС возле дома по улице Приречная в Улан-Удэ задержали 30-летнего мужчину. Он привлёк к себе внимание тем, что резко сменил направление движения при виде полицейских.
При досмотре у него изъяли масло каннабиса весом более 1,5 гр.
Ранее он уже был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по ст. 228 Уголовного кодекса. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ у подозрительного прохожего нашли наркотик
Происшествия, Фото:
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