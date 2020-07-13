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В Улан-Удэ у подозрительного прохожего нашли наркотик

В Улан-Удэ у подозрительного прохожего нашли наркотик
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он резко поменял направление движения, когда увидел полицейских

Вечером 11 июля сотрудники ППС возле дома по улице Приречная в Улан-Удэ задержали 30-летнего мужчину. Он привлёк к себе внимание тем, что резко сменил направление движения при виде полицейских.

При досмотре у него изъяли масло каннабиса весом более 1,5 гр.

Ранее он уже был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 Уголовного кодекса. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


наркотики
 
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