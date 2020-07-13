В Улан-Удэ у подозрительного прохожего нашли наркотик

Он резко поменял направление движения, когда увидел полицейских



Вечером 11 июля сотрудники ППС возле дома по улице Приречная в Улан-Удэ задержали 30-летнего мужчину. Он привлёк к себе внимание тем, что резко сменил направление движения при виде полицейских.



При досмотре у него изъяли масло каннабиса весом более 1,5 гр.



Ранее он уже был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.



Возбуждено уголовное дело по ст. 228 Уголовного кодекса. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





