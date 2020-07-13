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В Иркутской области спасли мужчину, отравившегося угарным газом

В Иркутской области спасли мужчину, отравившегося угарным газом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл из-за курения

12 июля в городе Усть-Илимск произошёл пожар, на котором пожарные спасли пострадавшего от отравления угарным газом мужчину.

О пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Чайковского сообщили жильцы, почувствовавшие запах дыма в подъезде. К месту были направлены три пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения в квартире горел матрас на кровати.

В квартире находился хозяин, мужчина 63 лет. Пострадавший, отравившийся угарным газом, был спасён и госпитализирован бригадой скорой помощи.

Возгорание было ликвидировано в считанные минуты, квартира не повреждена.

Пожарные отметили, что своевременное сообщение очевидцев о пожаре на номер «101» спасло жизнь человека.

Всего с начала года в Иркутской области произошло 4343 пожара. На пожарах погибли 122 человека, из них 22 ребёнка. 96 человек получили различные травмы, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Иркутске полыхал верхний этаж 20-этажного жилого комплекса.


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