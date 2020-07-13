Пожар произошёл из-за курения
12 июля в городе Усть-Илимск произошёл пожар, на котором пожарные спасли пострадавшего от отравления угарным газом мужчину.
О пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Чайковского сообщили жильцы, почувствовавшие запах дыма в подъезде. К месту были направлены три пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения в квартире горел матрас на кровати.
В квартире находился хозяин, мужчина 63 лет. Пострадавший, отравившийся угарным газом, был спасён и госпитализирован бригадой скорой помощи.
Возгорание было ликвидировано в считанные минуты, квартира не повреждена.
Пожарные отметили, что своевременное сообщение очевидцев о пожаре на номер «101» спасло жизнь человека.
Всего с начала года в Иркутской области произошло 4343 пожара. На пожарах погибли 122 человека, из них 22 ребёнка. 96 человек получили различные травмы, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Иркутске полыхал верхний этаж 20-этажного жилого комплекса.
В Иркутской области спасли мужчину, отравившегося угарным газом
Происшествия, Фото:
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