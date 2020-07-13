В Иркутской области в сгоревшем грузовике нашли труп

Грузовик сгорел на трассе



В ночь с субботы на воскресенье в Заларинском районе Иркутской области на трассе сгорел грузовой автомобиль. В кабине нашли тело погибшего водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Сообщение о горящем автомобиле на стоянке возле дорожного кафе поступило пожарным в первом часу ночи 12 июля. На момент прибытия пожарного подразделения кабина грузового автомобиля «Скания» была охвачена огнём, существовала угроза распространения огня на прицеп.



В ходе тушения пожара внутри кабины был обнаружен погибший 54-летний мужчина.



В настоящее время дознаватели рассматривают две версии возникновения пожара – неосторожное обращение с огнём при курении и нарушение правил пожарной безопасности при использовании газовой плитки.

