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В Иркутской области в сгоревшем грузовике нашли труп

В Иркутской области в сгоревшем грузовике нашли труп
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Грузовик сгорел на трассе

В ночь с субботы на воскресенье в Заларинском районе Иркутской области на трассе сгорел грузовой автомобиль. В кабине нашли тело погибшего водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о горящем автомобиле на стоянке возле дорожного кафе поступило пожарным в первом часу ночи 12 июля. На момент прибытия пожарного подразделения кабина грузового автомобиля «Скания» была охвачена огнём, существовала угроза распространения огня на прицеп.

В ходе тушения пожара внутри кабины был обнаружен погибший 54-летний мужчина.

В настоящее время дознаватели рассматривают две версии возникновения пожара – неосторожное обращение с огнём при курении и нарушение правил пожарной безопасности при использовании газовой плитки.
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