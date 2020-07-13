В прошлом году было зарегистрировано восемь смертей, сейчас – 22
С начала года в Улан-Удэ произошло более тысячи пожаров. Зафиксировано 483 возгорания мусора, 215 раз горела сухая трава и 74 раза – тополиный пух. Все остальные случаи – это бытовые возгорания.
В 2020 году на пожарах погибло 22 человека, что почти в три раза больше чем в прошлом году, тогда было восемь смертей.
За шесть с половиной месяцев на пожара пострадал 21 человек пострадал, тогда как за первое полугодие 2019-го получили ожоги или отравились угарным газом 22 человека.
- При проведении рейдов отмечаются факты, когда жители, либо дачники, пытаясь устранить сухую траву, мусор, поджигают это на своих приусадебных участках. В результате происходит возгорание надворных построек, либо жилых домов, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 июля на станции Дивизионная в Улан-Удэ на пожаре в пятиквартирном доме пострадали четверо детей. Трёх из них из огня вынесли находившиеся поблизости 12 военных. Четвёртую девочку спасли уже приехавшие пожарные.
Пострадавшие дети сейчас находятся в больнице. Трое из них в возрасте 2 лет7 месяцев, 11 и 14 лет находятся в стационаре по улице Модогоева, шестилетний ребёнок – реанимации по проспекту Строителей.
В Улан-Удэ почти в три раза выросло число погибших на пожарах
Происшествия, Фото:
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