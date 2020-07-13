В Иркутской области раскрыли убийство женщины восьмилетней давности

Убийцей оказался её сожитель



В Нижнеудинске расследуется уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).



Правоохранительным органам удалось раскрыть убийство 30-летней женщины, совершённое летом 2012 года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу была установлена причастность к преступлению бывшего сожителя убитой.



На допросе мужчина дал признательные показания, пояснив, что на почве ревности нанёс женщине колотое ранение, которое оказалось смертельным.



Подозреваемому избрана мера пресечения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

