Пьяный забайкалец разгуливал по городу с карабином

Он украл карабин у собутыльника, взломав сейф



В Петровск-Забайкальске в полицию позвонили местные жители и сообщили о нетрезвом мужчине, который находится на улице с оружием в руках. Полицейские задержали мужчину – 28-летнего местного жителя. Пояснить, откуда у него охотничий карабин, он не смог.



Установлено, что оружие принадлежит мужчине, с которым накануне задержанный распивал спиртные напитки. Когда хозяин дома уснул, он взломал замок на металлическом сейфе и украл карабин. Оружие изъяли и вернули потерпевшему.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226 УК РФ «Хищение оружия». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

