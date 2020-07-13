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Пьяный забайкалец разгуливал по городу с карабином

Пьяный забайкалец разгуливал по городу с карабином
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он украл карабин у собутыльника, взломав сейф

В Петровск-Забайкальске в полицию позвонили местные жители и сообщили о нетрезвом мужчине, который находится на улице с оружием в руках. Полицейские задержали мужчину – 28-летнего местного жителя. Пояснить, откуда у него охотничий карабин, он не смог.

Установлено, что оружие принадлежит мужчине, с которым накануне задержанный распивал спиртные напитки. Когда хозяин дома уснул, он взломал замок на металлическом сейфе и украл карабин. Оружие изъяли и вернули потерпевшему.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226 УК РФ «Хищение оружия». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
оружие
 
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