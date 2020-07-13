Житель Бурятии, уличённый в краже из церкви, стащил ноутбук

Он освободился из колонии пару месяцев назад



В Прибайкальском районе Бурятии 7 июля в полицию поступило сообщение о квартирной краже в селе Татаурово. 30-летняя девушка рассказала, что приехала поливать огород к родителям, которые отправились в гости в другой район республики, и обнаружила пропажу ноутбука.



Полицейские установили причастность к преступлению 37-летнего мужчины, не имеющего определенного места жительства. Отжав пластиковое окно, он проник в дом и украл технику.



Мужчина уже находится под следствием по подозрению в краже денег и позолоченного крестика из церкви. Ранее неоднократно судим за квартирные кражи. В мае освободился из мест лишения свободы.



- По выходу из мест заключения фигурант, состоящий под административным надзором, по решению суда должен был встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, но этого не произошло, в связи с чем он был объявлен в розыск, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Украденный ноутбук изъят. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Мужчина заключен под стражу. Следствие продолжается.

