Он освободился из колонии пару месяцев назад
В Прибайкальском районе Бурятии 7 июля в полицию поступило сообщение о квартирной краже в селе Татаурово. 30-летняя девушка рассказала, что приехала поливать огород к родителям, которые отправились в гости в другой район республики, и обнаружила пропажу ноутбука.
Полицейские установили причастность к преступлению 37-летнего мужчины, не имеющего определенного места жительства. Отжав пластиковое окно, он проник в дом и украл технику.
Мужчина уже находится под следствием по подозрению в краже денег и позолоченного крестика из церкви. Ранее неоднократно судим за квартирные кражи. В мае освободился из мест лишения свободы.
- По выходу из мест заключения фигурант, состоящий под административным надзором, по решению суда должен был встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, но этого не произошло, в связи с чем он был объявлен в розыск, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Украденный ноутбук изъят. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Мужчина заключен под стражу. Следствие продолжается.
Житель Бурятии, уличённый в краже из церкви, стащил ноутбук
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Убийцей оказался её сожитель
Он украл карабин у собутыльника, взломав сейф
Пропавший ушёл из дома 29 июня
Он освободился из колонии пару месяцев назад
Перед смертью молодой человек побывал в монастыре
Тело погибшего ищут водолазы
Странный предмет привезли из леса на телеге
Накануне скончался ещё один пациент
Подозреваемого в краже задержали сотрудники вневедомственной охраны
В результате пожара уничтожена только приборная панель
Улан-удэнцы покидали квартиры с помощью спасательных устройств
Затоплены огороды, дворы и подполья
Вопросом занялась уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова
Присяжные признали мужчину виновным в гибели приятеля, но не во взятке
Он взял её сумку, отошёл в сторону и обчистил