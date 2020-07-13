Накануне скончался ещё один пациент
За сутки ещё у 198 человек в Иркутской области подтвердили COVID-19, сообщает региональный оперштаб. Общее число случаев заражения достигло 10 495.
От коронавируса скончался ещё один пациент. Это был мужчина 1937 года рождения из Черемхово, уточняет издание «Твой Иркутск». Всего в регионе умерли 145 человек, заражённых коронавирусом.
На сегодняшний день госпитализировано 1484 человек, из них 87 – в тяжёлом состоянии. Ещё 2843 больных находятся на амбулаторном лечении.
С начала пандемии выздоровели 6023 пациента, в том числе 24 за минувшие сутки.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 13 июля число случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 3449. За сутки диагноз подтвердили ещё у 35 человек.
Число случаев коронавируса в Иркутской области почти достигло 10,5 тысяч
Происшествия, Фото:
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