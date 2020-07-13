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Житель Бурятии украл телефон, торт и портвейн

Житель Бурятии украл телефон, торт и портвейн
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подозреваемого в краже задержали сотрудники вневедомственной охраны

В посёлке Усть-Баргузин сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Заявление о краже поступило в полицию от местной жительницы. Женщина сообщила, что у неё из дома украли сотовый телефон, продукты питания и алкоголь.

Установив личность подозреваемого, сотрудники в тот же день задержали 40-летнего усть-баргузинца по месту жительства и доставили в отдел полиции. В ходе следствия было установлено, что мужчина вместе с потерпевшей распивали спиртное. Когда женщина вышла в соседнюю комнату, гость украл лежащий на столе телефон, забрал торт и бутылку портвейна и убежал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража Росгвардия
 
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