Житель Бурятии украл телефон, торт и портвейн

Подозреваемого в краже задержали сотрудники вневедомственной охраны



В посёлке Усть-Баргузин сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Заявление о краже поступило в полицию от местной жительницы. Женщина сообщила, что у неё из дома украли сотовый телефон, продукты питания и алкоголь.



Установив личность подозреваемого, сотрудники в тот же день задержали 40-летнего усть-баргузинца по месту жительства и доставили в отдел полиции. В ходе следствия было установлено, что мужчина вместе с потерпевшей распивали спиртное. Когда женщина вышла в соседнюю комнату, гость украл лежащий на столе телефон, забрал торт и бутылку портвейна и убежал.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





