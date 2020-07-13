Он взял её сумку, отошёл в сторону и обчистил
В Чите в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный украл её сумочку, в которой находились документы, 20 тысяч рублей и сотовый телефон.
Установлено, что женщина отдыхала в компании знакомых на улице города, где оставила сумку на скамейке.
Стражи порядка доставили в отдел полиции всю компанию. В результате у одного из молодых людей были изъяты 20 тысяч рублей и сотовый телефон женщины.
- Подозреваемый предположил, что владелица имущества, увлечённая общением с друзьями, не заметит кражу. Он взял сумку, отошел в сторону, забрал деньги и телефон, а сумку выбросил. После чего вновь вернулся к друзьям, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Украденное возвращено потерпевшей.
Читинец обворовал увлечённую общением подругу
Происшествия, Фото:
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