В Бурятии тушат лесные пожары в двух нацпарках

Пожары возникли из-за сухой грозы



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению трёх лесных пожаров в Тункинском нацпарке, Забайкальском нацпарке и Муйском районе на общей площади около 1415 га. Пожары возникли из-за сухой грозы.



За сутки на тушении задействовано 135 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных, также задействовано 8 единиц лесопожарной техники.



- Кроме того, на территории Курумканского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 1 термоточка. Очаг находится в горной труднодоступной местности. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрирован 501 лесной пожар на общей площади 88,4 тыс. га. За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 402 лесных пожара на общей площади более 95 тыс га.



Более 40% лесных пожаров возникло из-за сухих гроз. Оперативность тушения в первые сутки составляет более 83%.







