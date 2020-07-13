Пожары возникли из-за сухой грозы
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению трёх лесных пожаров в Тункинском нацпарке, Забайкальском нацпарке и Муйском районе на общей площади около 1415 га. Пожары возникли из-за сухой грозы.
За сутки на тушении задействовано 135 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных, также задействовано 8 единиц лесопожарной техники.
- Кроме того, на территории Курумканского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 1 термоточка. Очаг находится в горной труднодоступной местности. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрирован 501 лесной пожар на общей площади 88,4 тыс. га. За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 402 лесных пожара на общей площади более 95 тыс га.
Более 40% лесных пожаров возникло из-за сухих гроз. Оперативность тушения в первые сутки составляет более 83%.
В Бурятии тушат лесные пожары в двух нацпарках
Происшествия, Фото:
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