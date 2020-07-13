Трое мужчин пострадали в ДТП под Иркутском

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Авария произошла на Голоустненском тракте



ДТП с тремя пострадавшими произошло в воскресенье, 12 июля, под Иркутском, на 8 километре Голоустненского тракта возле Пивоваровского кладбища.



«Тойота Филдер» и ВАЗ 2106 столкнулись лоб в лоб.



- В результате лобового столкновения травмированы трое мужчин. Это водитель и пассажир ВАЗа и водитель «Филдера». На месте работал экипаж ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





