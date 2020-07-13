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Трое мужчин пострадали в ДТП под Иркутском

Трое мужчин пострадали в ДТП под Иркутском
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Авария произошла на Голоустненском тракте

ДТП с тремя пострадавшими произошло в воскресенье, 12 июля, под Иркутском, на 8 километре Голоустненского тракта возле Пивоваровского кладбища.

«Тойота Филдер» и ВАЗ 2106 столкнулись лоб в лоб.

- В результате лобового столкновения травмированы трое мужчин. Это водитель и пассажир ВАЗа и водитель «Филдера». На месте работал экипаж ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


ДТП
 
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