В Бурятии пожарные выкидывали горящее сено

Пожарные не допустили распространение огня на соседние постройки
Сегодня, 12 июля, загорелся дощатый сеновал в селе Орлик Окинского района Бурятии. Пожарные прибыли через две минуты после сообщения, к этому моменту горела стена строения и сено внутри. Существовала угроза распространения огня на пристроенную к сеновалу стайку и две другие надворные постройки.
Пожарные не только не допустили переход огня на соседние постройки, но и спасли большую часть сена. Горящее сено выкидывали из сеновала.
В результате пожара повреждена стена сеновала, уничтожен один куб.м. сена.
Предположительной причиной пожара послужила детская шалость с огнём, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пожарные не допустили распространение огня на соседние постройки
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