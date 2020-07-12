В Бурятии пожарные выкидывали горящее сено





Сегодня, 12 июля, загорелся дощатый сеновал в селе Орлик Окинского района Бурятии. Пожарные прибыли через две минуты после сообщения, к этому моменту горела стена строения и сено внутри. Существовала угроза распространения огня на пристроенную к сеновалу стайку и две другие надворные постройки.Пожарные не только не допустили переход огня на соседние постройки, но и спасли большую часть сена. Горящее сено выкидывали из сеновала.В результате пожара повреждена стена сеновала, уничтожен один куб.м. сена.Предположительной причиной пожара послужила детская шалость с огнём, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.