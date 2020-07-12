В Улан-Удэ микроавтобус помял легковушку

Авария произошла из-за несоблюдения дистанции
10 июля около 8.30 часов утра на Боевая в Улан-Удэ произошло ДТП. Перед пешеходным переходом водитель микроавтобуса «Истана» врезался в ехавшую впереди легковую «Тойоту». Всё произошло перед пешеходным переходом из-за несоблюдения дистанции.
За рулём «Тойоты» ехала пожилая женщина. К счастью, ни она, ни второй водитель не получили травм. Обошлось и без других пострадавших – в районе «зебре», сообщают очевидцы, как раз шли пешеходы. Увидев аварию, они вовремя разбежались.
Задняя часть легковушки оказалась сильно помята.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 июля в Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека
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Авария произошла из-за несоблюдения дистанции
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