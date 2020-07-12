В Улан-Удэ попали в аварию спешившие на работу водители

ДТП произошло на бульваре Карла Маркса
10 июля в 7.20 часов в Улан-Удэ попали в ДТП водители, ехавшие на работу.
Водитель автомобиля «Ниссан Тиида» двигался по нижнему бульвару Карла Маркса в направлении Саян. У него была главная дорога. С прилегающей дороги выехала «Тойота Королла», и автомобили столкнулись.
Водители не пострадали.
Очевидцы рассказали, что оба водителя они так спешили на работу, что быстро решили вопрос и разъехались без оформления аварии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 июля в Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека
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