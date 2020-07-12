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В Улан-Удэ попали в аварию спешившие на работу водители

В Улан-Удэ попали в аварию спешившие на работу водители
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на бульваре Карла Маркса

10 июля в 7.20 часов в Улан-Удэ попали в ДТП водители, ехавшие на работу.

Водитель автомобиля «Ниссан Тиида» двигался по нижнему бульвару Карла Маркса в направлении Саян. У него была главная дорога. С прилегающей дороги выехала «Тойота Королла», и автомобили столкнулись.

Водители не пострадали.

Очевидцы рассказали, что оба водителя они так спешили на работу, что быстро решили вопрос и разъехались без оформления аварии. 



Как сообщал «Байкал-Daily», 11 июля в Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека
ДТП
 
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