Огонь уже прошёл более тысячи га
В Баргузинском районе Бурятии продолжается тушение грозового пожара на территории Забайкальского нацпарка. Площадь, пройденная огнём, составляет 1,4 тыс га. С огнём сражаются более 100 человек, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировали три лесных пожара в Кабанском и Баргузинском районах на общей площади 444 га. На тушении работало 193 человека, задействовано 35 единиц лесопожарной техники.
На утро 12 июля новых очагов возгорания не обнаружено.
Кроме того, на территории Курумканского, Муйского и Северо-Байкальского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся восемь термоточек. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.
Номер горячей линии лесной охраны – (3012) 20-44-44. Звонки принимаются круглосуточно.
Пожар в нацпарке в Бурятии тушат более 100 человек
Происшествия, Фото:
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