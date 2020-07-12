15-летний улан-удэнец вынес одежду из спортмагазина

Парень смог украсть сразу пять вещей



В полицию Улан-Удэ обратилась директор магазина спортивной одежды. Она сообщила, что неизвестный украл из торговой точки джемпер, брюки, куртку, бейсболку и ботинки. Ущерб составил 4500 рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 15-летнего улан-удэнца. У него изъяли украденную одежду.



Возбуждено уголовное дело о краже, проводится дознание.



