 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Июля

11 Июля

10 Июля

Популярное

15-летний улан-удэнец вынес одежду из спортмагазина

15-летний улан-удэнец вынес одежду из спортмагазина
Происшествия, 
Парень смог украсть сразу пять вещей

В полицию Улан-Удэ обратилась директор магазина спортивной одежды. Она сообщила, что неизвестный украл из торговой точки джемпер, брюки, куртку, бейсболку и ботинки. Ущерб составил 4500 рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 15-летнего улан-удэнца. У него изъяли украденную одежду.

Возбуждено уголовное дело о краже, проводится дознание.

кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

15-летний улан-удэнец вынес одежду из спортмагазина
15-летний улан-удэнец вынес одежду из спортмагазина
Происшествия, 12.07.2020
Парень смог украсть сразу пять вещей
В Улан-Удэ сотрудница кафе украла смарт-часы
В Улан-Удэ сотрудница кафе украла смарт-часы
Происшествия, 12.07.2020
Полиция вернула имущество владельцу
В Улан-Удэ гроза привела к массовому отключению электричества
В Улан-Удэ гроза привела к массовому отключению электричества
Происшествия, 12.07.2020
Свет во время ливня пропадал в самых разных частях города
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 3400
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 3400
Происшествия, 12.07.2020
Круг контактных лиц составляет 900 человек
Житель Бурятии украл телевизор
Житель Бурятии украл телевизор
Происшествия, 11.07.2020
Ущерб составил 31 тысячу рублей

В Бурятии автомобиль загорелся во время ремонта
В Бурятии автомобиль загорелся во время ремонта
Происшествия, 10.07.2020
Владелец выкатил машину из ограды, предотвратив переход огня на строения
В Бурятии спасают туристку с переломанными ногами
В Бурятии спасают туристку с переломанными ногами
Происшествия, 10.07.2020
Вертолёт МЧС со спасателями вылетел в горы Восточного Саяна
Житель Иркутской области присвоил забытые в банковской ячейке полмиллиона рублей
Житель Иркутской области присвоил забытые в банковской ячейке полмиллиона рублей
Происшествия, 10.07.2020
Мужчина забыл в банковской ячейке часть наследственных денег
«Миха! Михалыч!»: В Бурятии лесники встречают медведей
«Миха! Михалыч!»: В Бурятии лесники встречают медведей
Происшествия, 10.07.2020
В некоторых случаях медведи не проявляют агрессию, но бывают исключения. ВИДЕО
В Бурятии лесничий брал взятки за «покровительство»
В Бурятии лесничий брал взятки за «покровительство»
Происшествия, 10.07.2020
Суд вынес приговор участковому лесничему-взяточнику
В Иркутске водителя посадили за смерть выпавшего пассажира
В Иркутске водителя посадили за смерть выпавшего пассажира
Происшествия, 10.07.2020
Погибший пассажир катался по городу, высунувшись из салона
В пригороде Улан-Удэ вора поймали по следам
В пригороде Улан-Удэ вора поймали по следам
Происшествия, 10.07.2020
Мужчина обокрал дом, чтобы купить себе алкоголь
В Братске за взятки будут судить главного бухгалтера
В Братске за взятки будут судить главного бухгалтера
Происшествия, 10.07.2020
Она получила около 390 тысяч от предпринимателя
На берегу Байкала в Бурятии сгорел автомобиль
На берегу Байкала в Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия, 10.07.2020
Пожарным было сложно подъехать к горящему авто из-за песка

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^