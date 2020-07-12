Полиция вернула имущество владельцу
В полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратился мужчина с заявлением о том, что в кафе у него украли оставленные на кресле смарт-часы. Ущерб составил 34 тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила 48-летняя сотрудница заведения. Она была задержана, смарт-часы у неё изъяли.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса «Кража». Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ сотрудница кафе украла смарт-часы
Происшествия, Фото:
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