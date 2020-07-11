Житель Бурятии украл у отдыхающей на Байкале девушки телефон



В полицию в Прибайкальском районе обратилась 24-летняя жительница Улан-Удэ с заявлением о краже сотового телефона. Ущерб составил 20 тысяч рублей.



Установлено, что девушка вместе со своими друзьями приехали на отдых на побережье Байкала вблизи села Горячинск. Ночью компания направилась купаться, оставив вещи на берегу. После купания к ним подошли трое молодых людей под предлогом знакомства, и в ходе беседы один из них украл сотовый телефон, который лежал вместе с оставленными вещами на скамейке.



Задержан 19-летний не работающий, ранее судимый житель Иволгинского района, у которого обнаружено и изъято украденное устройство.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



