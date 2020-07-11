Житель Бурятии украл телевизор

Ущерб составил 31 тысячу рублей



Утром 10 июля в полицию Тункинского района обратилась жительница посёлка Аршан. Женщина сообщила, что неизвестный, выставив оконную раму на веранде её дома, проник в жилище и украл телевизор. Ущерб составил 31 тысячу рублей.



Позже задержан 47-летний не работающий ранее судимый за аналогичное преступление местный житель. Телевизор изъят и возвращён владелице.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



