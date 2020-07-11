Ущерб составил 31 тысячу рублей
Утром 10 июля в полицию Тункинского района обратилась жительница посёлка Аршан. Женщина сообщила, что неизвестный, выставив оконную раму на веранде её дома, проник в жилище и украл телевизор. Ущерб составил 31 тысячу рублей.
Позже задержан 47-летний не работающий ранее судимый за аналогичное преступление местный житель. Телевизор изъят и возвращён владелице.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл телевизор
Происшествия, Фото:
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