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Житель Бурятии украл телевизор

Житель Бурятии украл телевизор
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил 31 тысячу рублей

Утром 10 июля в полицию Тункинского района обратилась жительница посёлка Аршан. Женщина сообщила, что неизвестный, выставив оконную раму на веранде её дома, проник в жилище и украл телевизор. Ущерб составил 31 тысячу рублей.

Позже задержан 47-летний не работающий ранее судимый за аналогичное преступление местный житель. Телевизор изъят и возвращён владелице.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

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