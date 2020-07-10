Владелец выкатил машину из ограды, предотвратив переход огня на строения
Вчера, 9 июля, пожарным поступило сообщение о загорании машины в селе Усть-Баргузин Баргузинского района. Пожарные, развернув спецавтомобиль, тут же направились к месту происшествия.
На момент их прибытия машина горела на дороге: обнаружив возгорание, владелец выкатил автомобиль из ограды, тем самым предотвратив переход огня на жилой дом и гараж. Сотрудники за пару минут ликвидировали пожар.
- В результате возгорания автомобиль поврежден изнутри на площади 1 кв.м. Причина пожара устанавливается, вероятно ею послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ: при ремонте автомобиля бензобак был поврежден шлифмашиной, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии автомобиль загорелся во время ремонта
Происшествия, Фото:
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