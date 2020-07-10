В пригороде Улан-Удэ вора поймали по следам

Мужчина обокрал дом, чтобы купить себе алкоголь
9 июля в полицию Иволгинского района поступило заявление о квартирной краже от 42-летнего жителя села Хойто-Бэе. Пока мужчина находился на работе, неизвестный разбил окно в его доме и вынес бытовую технику. Ущерб составил 55 тысяч рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На улице рядом с домом полицейские обнаружили украденный монитор от компьютера, а также заметили следы обуви, возможно, принадлежащие подозреваемому.
Проследовав по ним, сотрудник уголовного розыска задержал подозреваемого. Нетрезвый мужчина с сумкой, в которой находились телевизор с приставкой и антенной, направлялся в посёлок Аэропорт.
По его словам, кражу он совершил в поисках денег на очередную порцию спиртного. Имущество по частям планировал унести домой.
- Ранее он неоднократно судим за кражи. В первый раз гражданин был привлечён к уголовной ответственности в 1997 году. Нигде не работает, -сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Происшествия, Фото:
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