В Братске за взятки будут судить главного бухгалтера

Она получила около 390 тысяч от предпринимателя



В Братске завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы, обвиняемой в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).



По версии следствия, женщина, работая в областном образовательном учреждении в должности главного бухгалтера, с июня 2016 года по ноябрь 2018 года, получила взятку в сумме около 390 тысяч рублей от предпринимателя.



Взятка предназначалась за приоритетное заключение договоров на поставку продукции для учреждения. Деньги предприниматель переводил не только на банковский счет бухгалтера, но и на счета иных лиц, указанных ею.



- В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Братский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

