Пожарным было сложно подъехать к горящему авто из-за песка
Вчера, 10 июля, в Кабанском районе на отмели вблизи озера Байкал загорелся автомобиль. Проезд пожарных был осложнён песком и отсутствием твердого покрытия.
На момент их прибытия автомобиль был охвачен огнём. В результате пожара машина уничтожена огнём полностью.
Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
На берегу Байкала в Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия, Фото:
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