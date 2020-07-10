На берегу Байкала в Бурятии сгорел автомобиль

Пожарным было сложно подъехать к горящему авто из-за песка



Вчера, 10 июля, в Кабанском районе на отмели вблизи озера Байкал загорелся автомобиль. Проезд пожарных был осложнён песком и отсутствием твердого покрытия.



На момент их прибытия автомобиль был охвачен огнём. В результате пожара машина уничтожена огнём полностью.



Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.







