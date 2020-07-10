Улан-удэнец украл деньги из тайника квартиры

Мужчина искал сигареты, а нашёл тайник



Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже сбережений у 68-летней пенсионерки, проживающей в Железнодорожном районе Улан-Удэ.



Кража была совершена в марте. Вор взял из тайника пожилой женщины 10 тысяч рублей, отложенных с пенсии.



Полицейские установили, что кражу совершил 37-летний друг дочери хозяйки. Дочь пенсионерки злоупотребляет алкоголем и живёт с матерью.



Как выяснилось, мужчина, вхожий в их дом, после совместного распития спиртного остался ночевать. Проснувшись утром, он попытался найти сигареты, но вместо этого наткнулся на тайник с деньгами и украл их. Кроме того, уходя, он прихватил с собой сотовый телефон пенсионерки.



Деньги подозреваемый потратил на алкоголь, а гаджет потерял.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Подрабатывает случайными заработками.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





