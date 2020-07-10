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Улан-удэнец украл деньги из тайника квартиры

Улан-удэнец украл деньги из тайника квартиры
Происшествия, 
Мужчина искал сигареты, а нашёл тайник

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже сбережений у 68-летней пенсионерки, проживающей в Железнодорожном районе Улан-Удэ.

Кража была совершена в марте. Вор взял из тайника пожилой женщины 10 тысяч рублей, отложенных с пенсии.

Полицейские установили, что кражу совершил 37-летний друг дочери хозяйки. Дочь пенсионерки злоупотребляет алкоголем и живёт с матерью.

Как выяснилось, мужчина, вхожий в их дом, после совместного распития спиртного остался ночевать. Проснувшись утром, он попытался найти сигареты, но вместо этого наткнулся на тайник с деньгами и украл их. Кроме того, уходя, он прихватил с собой сотовый телефон пенсионерки.

Деньги подозреваемый потратил на алкоголь, а гаджет потерял.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Подрабатывает случайными заработками.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


кража
 
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