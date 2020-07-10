В Улан-Удэ отключали свет на шести улицах

Ремонтные работы заняли почти 10 часов



Накануне, 9 июля, в 20:29 из-за неисправности кабельной линии в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии.



Под отключение попали потребители частного сектора ул. Северная, ул. Манская, ул. Звенигородская, ул. Барнаульская, ул. К. Цеткин, ул. Р. Рюксембург.



В 21:56 запитали всех потребителей, кроме ул. Северная, ул. Манская. В 06:28 оставшихся потребителей запитали по нормальной схеме.



В оперативной сводке по городу сообщает, что время отключения составило 9 часов 59 минут.

