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Жительница Иркутской области инсценировала нападение, чтобы украсть деньги

Жительница Иркутской области инсценировала нападение, чтобы украсть деньги
Происшествия, 
Женщина пыталась убедить полицейских, что неизвестные напали на неё в лесу

В Нижнеудинском районе Иркутской области сотрудники угрозыска разоблачили женщину, сообщившую об ограблении.

Инцидент произошёл в городе Алзамай. В полицию обратилась работница отделения связи. Она рассказала, что в лесу на неё напали неизвестные и отняли деньги, предназначенные пожилым людям.

Дежурный офицер полиции поднял наружные наряды для задержания налётчиков по горячим следам. Одновременно сыщики стали опрашивать потерпевшую, которая в ходе беседы стала путаться в своих показаниях.

- Такое поведения насторожило оперативников, которые детально изучили место якобы совершенного преступления. При дальнейшем общении стражи порядка установили, что лжепострадавшая намеренно ввела полицейских в заблуждение с целью хищения денежных средств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Подозреваемая призналась, что инсценировала нападение и показала тайник, где лежали деньги, предусмотрительно завернутые ею в полиэтиленовый пакет. Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Как выяснилось, подозреваемая ранее уже была судим за имущественное преступление. Зная механизм, она решила в этот раз воспользоваться инсценировкой по известной ей схеме, однако оперативная интуиция не позволила ей довести начатое до конца, отмечают в ГУ МВД.

В УФПС Иркутской области прокомментировали следующим образом:

- В ходе проведения следственных мероприятий УФПС Иркутской области оказывало все необходимое содействие. Сотрудница была уволена.
ложный донос о совершении преступления
 
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