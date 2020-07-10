В Иркутской области турист угрожал инспектору нацпарка гранатой

После задержания оперативники изъяли у него ещё несколько единиц оружия
На днях в дежурную часть полиции Иркутска поступило сообщение от госинспектора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Во время патрулирования инспектор обнаружил группу туристов. Отдыхающие в грубой форме отказались выполнять его законные требования, а один из них продемонстрировал гранату.
В лес, находящийся в нескольких километрах от посёлка Большое Голоустное, прибыли оперативники. Мужчина, высказавший угрозы, был задержан.
При досмотре у 51-летнего жителя посёлка Мельничная Падь изъяли два травматических пистолета, находящихся в нелегальном обороте, а также муляж гранаты, не представляющий опасности. Кроме этого, по месту жительства мужчины нашли гладкоствольный карабин, ружье и ещё один травматический пистолет.
На мужчину составлено три протокола об административном правонарушении.
Проводится доследственная проверка на предмет наличия в действиях мужчины состава преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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