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В Улан-Удэ столкнулись маршрутки, ехавшие на работу

В Улан-Удэ столкнулись маршрутки, ехавшие на работу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла в восьмом часу утра

Сегодня в 7.20 часов на мосту «Бегущая лань» в Улан-Удэ столкнулись две маршрутки. Одна из них ходит по маршруту №30, другая – по №15.

Обе маршрутки были без пассажиров – водители как раз ехали на линию. Из-за этой аварии им пришлось задержаться и выйти на работу позднее.




Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в центре Улан-Удэ пьяная женщина совершила ДТП, едва не сбила девочку, чем довела её до слёз, а затем бросила машину и сбежала.


ДТП общественный транспорт
 
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