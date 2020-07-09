В Улан-Удэ столкнулись маршрутки, ехавшие на работу

Авария произошла в восьмом часу утра
Сегодня в 7.20 часов на мосту «Бегущая лань» в Улан-Удэ столкнулись две маршрутки. Одна из них ходит по маршруту №30, другая – по №15.
Обе маршрутки были без пассажиров – водители как раз ехали на линию. Из-за этой аварии им пришлось задержаться и выйти на работу позднее.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в центре Улан-Удэ пьяная женщина совершила ДТП
, едва не сбила девочку, чем довела её до слёз, а затем бросила машину и сбежала.
Авария произошла в восьмом часу утра
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