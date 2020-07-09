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Лжесотрудники банка выманили у жительницы Иркутской области 100 тысяч

Лжесотрудники банка выманили у жительницы Иркутской области 100 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина оформила кредит и перевела деньги

Накануне в дежурную часть в Черемхово обратилась жительница, ставшая жертвой мошенников.

Аферисты, чтобы получить доступ к банковскому счёту, воспользовались распространённым способом обмана.

На телефон женщины поступил звонок с московского номера. Звонила девушка, которая представилась сотрудником службы безопасности крупного банка. Она сообщила, что на имя женщины оформлен потребительский кредит другим гражданином и назвала его имя. Лжесотрудница банка сказала: чтобы избежать оформления кредита и снятия денег, нужно оформить на себя кредит через приложение.

Далее женщину переключили на другого лжесотрудника банка, который сказал, что его работа заключается в выявлении несанкционированных снятий средств с банковских карт. Под его руководством женщина оформила на себя кредит на сумму 100 тысяч рублей. Затем ей на телефон пришло смс-сообщение о списании денег на сумму 99500 рублей, для которого требовалось ввести код, указанный в смс. Женщина назвала эти данные лжеработнику, после чего с её счета произошло списание.

Когда потерпевшая поняла, что её обманули, она обратилась в полицию.

Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
мошенничество
 
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