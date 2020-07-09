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Ангарчанин перевёл мошенникам более полумиллиона рублей

Ангарчанин перевёл мошенникам более полумиллиона рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Служба безопасности настоящего банка попыталась предотвратить перевод, но мужчина отменил блокировку

Накануне в дежурную часть полиции Ангарска обратился 56-летний местный житель. Мужчине ночью поступил звонок от неизвестной женщины. Она представилась сотрудником службы финансового мониторинга известного банка и предложила застраховать деньги на банковских картах.

Для этого нужно было назвать код из смс-сообщения, а также три цифры, находящиеся на обороте карты. Мужчина выполнил её просьбу и дополнительно перевёл на эту же карту деньги, находившиеся на картах других банков.

Во время снятия денег операция была приостановлена настоящей службой безопасности. Однако аферистка убедила ангарчанина позвонить в банк и отменить блокировку. Пострадавший ещё несколько раз называл ей коды из смс-сообщений, после чего обнаружил списание крупной суммы со своих счетов.

Узнав, что мужчина владеет картами других банков, женщина пообещала перезвонить на следующий день, чтобы продолжить процедуру «страхования». Только по завершении беседы местный житель понял, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку по данному факту.


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