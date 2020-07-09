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В Бурятии сельчане и пожарные тушили горящий дом

В Бурятии сельчане и пожарные тушили горящий дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасти дом не удалось

Вчера, 8 июля, в селе Сосново-Озерское Еравнинского района произошел пожар в неэксплуатируемом доме. Соседка, увидевшая, что горит веранда, позвонила по номеру «101».

Пожарные прибыли через две минуты после сообщения, к этому моменту пламя охватило дом полностью.

В тушении пожара принимали участие добровольный пожарный сельского поселения «Сосново-Озерское» Вячеслав Гулевич, подвозивший воду на автомобиле с ёмкостью, местные жители, в том числе глава поселения Этигел Дондоков.

В результате пожара дом уничтожен полностью. Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью того же дня горел дом в селе Тарбагатай. Пожар тушили всей улицей.
пожар
 
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