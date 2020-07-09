В Усолье-Сибирском из ювелирного украли драгоценностей на 10 миллионов





Всех, кому известна какая-либо информация о произошедшем, просят обращаться в дежурную часть ОМВД России «Усольский» по телефону 8 (39543) 6-29-66 или 02 (с мобильного 102).





Ночью в городе Усолье-Сибирское произошла крупная кража из ювелирного салона, который находится в многоквартирном доме на проспекте Комсомольский. О краже сообщили в полицию работники салона. Утром они обнаружили, что дверь магазина открыта.Воры проникли в торговый зал и выборочно украли дорогостоящие изделия. В настоящий момент устанавливается точная сумма ущерба. Она может превысить 10 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Оперативники разыскивают преступников, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.