Родителей девочек ждёт штраф
В Братске работники железной дороги сообщили в транспортную полицию, что на перегоне станций «Падунские Ворота – Галачинский» находятся дети без сопровождения взрослых.
Сотрудники транспортной полиции отправились на место. Здесь они застали учениц шестого класса. Девочки устроили фотосессию на железнодорожных путях.
С девочками провели профилактические беседы, а затем отвели к родителям. На родителей составлены протоколы за ненадлежащее воспитание. Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере до 500 рублей.
Транспортная полиция предупреждает: железная дорога – зона повышенной опасности и не место для игр и развлечений.
По информации пресс-службы Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте
В Братске школьницы устроили фотосессию на железнодорожных путях
Происшествия, Фото:
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