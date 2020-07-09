В Братске школьницы устроили фотосессию на железнодорожных путях

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

Родителей девочек ждёт штраф



В Братске работники железной дороги сообщили в транспортную полицию, что на перегоне станций «Падунские Ворота – Галачинский» находятся дети без сопровождения взрослых.



Сотрудники транспортной полиции отправились на место. Здесь они застали учениц шестого класса. Девочки устроили фотосессию на железнодорожных путях.



С девочками провели профилактические беседы, а затем отвели к родителям. На родителей составлены протоколы за ненадлежащее воспитание. Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере до 500 рублей.



Транспортная полиция предупреждает: железная дорога – зона повышенной опасности и не место для игр и развлечений.





По информации пресс-службы Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте





