Позже он вернул животное хозяйке и просил забрать заявление
В Джидинском районе полицейские задержали подозреваемого в краже мелкого рогатого скота. 27-летний житель села Джида ночью украл барана из ограды дома в селе Белоозерск. Молодой человек перелез во двор через забор, выволок из стайки животное, загрузил в багажник машины и скрылся.
От лая собаки хозяйка проснулась и из окна увидела, как от дома отъезжает автомобиль. О краже она сообщила в полицию. Ущерб оценён ею в восемь тысяч рублей.
Полицейские получили информацию о человеке, который в селе интересовался возможностью покупки барана. Спустя пару дней подозреваемого задержали в селе Зарубино, где он скрывался у знакомых. К тому времени он успел вернуть потерпевшей украденное, попросив забрать заявление из органа внутренних дел.
Подозреваемый пояснил, что, не найдя барана для покупки, решил украсть его у знакомой. Он знал, что на ее подворье содержится мелкий рогатый скот.
- В 2017 году он привлекался к уголовной ответственности за кражу. В настоящее время в отношении него расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по факту приобретения и хранения наркотика в Селенгинском районе. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии не смог купить барана и в итоге украл его
Происшествия, Фото:
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