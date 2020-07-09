Житель Бурятии заплатит 200 тысяч за добытую в нацпарке косулю

Браконьер объяснял, что взял ружьё ради самообороны, а тушу животного нашёл случайно



В Бурятии 3 июля опергруппа национального парка «Тункинский» во время патрулирования территории обнаружила в лесу неизвестных лиц с тушей косули. У одного из мужчин при себе было ружье с патронами.



Нарушителем оказался ранее не судимый житель села Тагархай.



По его словам, огнестрельное оружие он прихватил с собой в лес для самообороны, а тушу животного он просто нашел. На нахождение на территории особо охраняемой природной территории и разрешительных документов на добычу объектов животного мира у мужчины не оказалось.



- По факту случившегося был составлен протокол по статье 8.39 КоАП РФ за нахождение на территории национального парка с продукцией добывания объектов животного мира. МО МВД «Тункинский» возбуждено уголовное дело. Ущерб от незаконной охоты составил 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе нацпарка.

