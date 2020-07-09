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В Улан-Удэ произошло ДТП на Стрелке

В Улан-Удэ произошло ДТП на Стрелке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария случилась из-за несоблюдения дистанции

Накануне, 8 июля, около 19 часов на остановке «Стрелка» в Улан-Удэ произошло ДТП.

По предварительной информации, молодой человек за рулём «Ниссан Блюберд», ехавший в направлении центра города, не соблюдал дистанцию. Его автомобиль врезался в следовавший впереди автомобиль «Тойота Аксио». В машине ехали двое пенсионеров.


Как выяснилось, у виновника аварии нет страхового полиса ОСАГО.

ДТП вызвало затор на данном участке дороги.


Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошло небольшое ДТП на проспекте Автомобилистов.


ДТП
 
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