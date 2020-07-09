В Улан-Удэ произошло ДТП на Стрелке

Авария случилась из-за несоблюдения дистанции
Накануне, 8 июля, около 19 часов на остановке «Стрелка» в Улан-Удэ произошло ДТП.
По предварительной информации, молодой человек за рулём «Ниссан Блюберд», ехавший в направлении центра города, не соблюдал дистанцию. Его автомобиль врезался в следовавший впереди автомобиль «Тойота Аксио». В машине ехали двое пенсионеров.
Как выяснилось, у виновника аварии нет страхового полиса ОСАГО.
ДТП вызвало затор на данном участке дороги.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошло небольшое ДТП на проспекте Автомобилистов
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Авария случилась из-за несоблюдения дистанции
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