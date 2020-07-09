Ремонтные работы шли почти 1,5 часа
Накануне, 8 июля, произошло аварийное отключение на подстанции «БЦС» в Улан-Удэ. Под отключение электричества попали жители частного сектора мкрн 502 км., проспекта Автомобилистов, КНС 8а.
Подключение проводилось поэтапно. В 13:37 КНС 8а запитали по резерву. В 14:58 после обследования линии, при повторном включении электроэнергия была восстановлена всем потребителям.
В оперативной сводке по городу сообщается, что время отключения составило 1 час 23 минуты.
В Улан-Удэ из-за аварии отключали свет в частном секторе
Происшествия, Фото:
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