В Иркутской области снимут режим ЧС

В регионе находится замруководителя федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов



Режим чрезвычайной ситуации, введённый в Иркутской области из-за лесных пожаров, будет снят с 18 часов 9 июля.



В трёх районах, где остаётся сложная обстановка, будет действовать режим ЧС муниципального характера. Такое решение принято на заседании оперативного штаба с участием заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александра Агафонова. Он находится в Иркутской области с рабочим визитом, сообщает пресс-служба областного правительства.



На 18 часов 8 июля в регионе на землях лесного фонда действовало 64 лесных пожара, 14 из которых локализованы. По обращению врио губернатора Игоря Кобзева в регион прибыли 140 пожарных-десантников Авиалесоохраны из других регионов страны, а также воздушные суда МЧС России - многофункциональный самолёт-амфибия Бе-200 и вертолёт Ми-8 с водосливным устройством. Привлечен самолёт Ан-26 с установкой для вызывания искусственных осадков.



– В этом году руководство Иркутской области принимает беспрецедентные меры по охране лесов от пожаров. Такого не было никогда: 85% пожаров тушат в первые сутки, ещё 7% – на вторые. Я отмечаю хорошую оперативность реагирования. Правительство Российской Федерации рассмотрело заявку Иркутской области. В ближайшее время к вам поступят дополнительные силы и средства на мониторинг и тушение лесных пожаров. Я думаю, что этот сезон в плане борьбы с природными пожарами должен пройти успешно, – отметил Александр Агафонов.



Причиной значительного большинства пожаров являются сухие грозы. На данный момент наиболее сложные очаги действуют в Жигаловском, Усть-Кутском и Усть-Удинском районах. В последний сегодня будет направлена группировка пожарных-десантников. Площадь пожара там составляет 700 гектаров, он действует в труднодоступной местности, до ближайшей дороги около 50 километров.



– Сейчас наиболее сложные очаги действуют в горельниках – местах, где несколько лет назад уже были лесные пожары. Так произошло и в Усть-Удинском районе. Для исключения таких ситуаций в будущем мы предлагаем проводить очистку гарей и лесовосстановление проблемных участков. Я прошу Рослесхоз о методической помощи Иркутской области. Мы видим слаженную работу по тушению лесных пожаров федеральной и региональной группировок лесных пожарных, сотрудников МЧС, арендаторов лесных участков и муниципальных подразделений. Благодаря скорости реагирования общая площадь, пройденная огнём в лесах Иркутской области, на 39% ниже, чем в прошлом году. Главное, что нет тотального задымления, люди в городах не задыхаются, – подчеркнул врио губернатора Игорь Кобзев.





