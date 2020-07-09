Чтобы вернуть воду частному сектору, потребовались отключить несколько многоквартирных домов
Накануне, 8 июля, из-за выхода воды в районе улицы Звенигородская, 22 в Улан-Удэ, аварийно отключали холодное водоснабжение. В 10:10 без воды остались жители частного сектора ул. Звенигородская со 2 по 32 дом.
В 11:10 для проведения ремонтных работ дополнительно отключили от холодного водоснабжения потребителей частного сектора ул. Звенигородская, ул. Полковая, ул. Боевая, 14б/1,14б/2, 16а, 1616в, 16б.
В 23:30 рабочие установили еврохомут на алюминиевой трубе. В оперативной сводке по городу сообщается, что время отключения составило 13 часов 30 минут.
В Улан-Удэ на 13 часов отключали холодную воду
Происшествия, Фото:
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