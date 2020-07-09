За сутки выявили ещё 211 заражённых
В Иркутской области за сутки ещё у 211 человек подтвердили коронавирус, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения за всё время достигло 9679.
Накануне от коронавируса скончались еще четверо пациентов.
- Это трое иркутян — 74-летний мужчина и женщины 63 и 66 лет. Также умер 71-летний житель Жигаловского района, - уточняет издание «Твой Иркутск».
Число смертей в Иркутской области достигло 137. В том числе непосредственно от коронавируса умерли 74 человека, ещё 63 заражённых скончались от других заболеваний.
Госпитализировано 1458 человек, 92 из них находятся в тяжёлом состоянии. 2496 человек находятся на амбулаторном лечении.
За весь период выздоровели 5588 пациентов, в том числе за сутки – 352.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня 3298 случаев заражения COVID-19 (+41 за сутки).
В Иркутской области скончались ещё четверо больных COVID-19
Происшествия, Фото:
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