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В Иркутской области скончались ещё четверо больных COVID-19

В Иркутской области скончались ещё четверо больных COVID-19
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За сутки выявили ещё 211 заражённых

В Иркутской области за сутки ещё у 211 человек подтвердили коронавирус, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения за всё время достигло 9679.

Накануне от коронавируса скончались еще четверо пациентов.

- Это трое иркутян — 74-летний мужчина и женщины 63 и 66 лет. Также умер 71-летний житель Жигаловского района, - уточняет издание «Твой Иркутск».

Число смертей в Иркутской области достигло 137. В том числе непосредственно от коронавируса умерли 74 человека, ещё 63 заражённых скончались от других заболеваний.

Госпитализировано 1458 человек, 92 из них находятся в тяжёлом состоянии. 2496 человек находятся на амбулаторном лечении.

За весь период выздоровели 5588 пациентов, в том числе за сутки – 352.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня 3298 случаев заражения COVID-19 (+41 за сутки).
смерть коронавирус
 
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