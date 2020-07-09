Кабель принадлежал нефтегазодобывающей компании
В Ханты-Мансийском автономном округе выявлены подозреваемые, которые в феврале украли кабель нефтегазодобывающей компании. Общий ущерб от составил не менее миллиона рублей.
Кабель с территории Северо-Приобского месторождения украл неработающий 39-летний житель местного посёлка вместе с друзьями. Сбытом кабель занимался 30-летний житель Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В настоящее время один из подозреваемых, житель посёлка, находится под арестом в изоляторе временного содержания за ранее совершённое преступление.
Украденная кабельная продукция изъята, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Житель Бурятии пытался продать украденный кабель за миллион
Происшествия, Фото:
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