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Житель Бурятии пытался продать украденный кабель за миллион

Житель Бурятии пытался продать украденный кабель за миллион
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кабель принадлежал нефтегазодобывающей компании

В Ханты-Мансийском автономном округе выявлены подозреваемые, которые в феврале украли кабель нефтегазодобывающей компании. Общий ущерб от составил не менее миллиона рублей.

Кабель с территории Северо-Приобского месторождения украл неработающий 39-летний житель местного посёлка вместе с друзьями. Сбытом кабель занимался 30-летний житель Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время один из подозреваемых, житель посёлка, находится под арестом в изоляторе временного содержания за ранее совершённое преступление.

Украденная кабельная продукция изъята, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
кража
 
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