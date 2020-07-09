Житель Бурятии пытался продать украденный кабель за миллион

Кабель принадлежал нефтегазодобывающей компании



В Ханты-Мансийском автономном округе выявлены подозреваемые, которые в феврале украли кабель нефтегазодобывающей компании. Общий ущерб от составил не менее миллиона рублей.



Кабель с территории Северо-Приобского месторождения украл неработающий 39-летний житель местного посёлка вместе с друзьями. Сбытом кабель занимался 30-летний житель Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



В настоящее время один из подозреваемых, житель посёлка, находится под арестом в изоляторе временного содержания за ранее совершённое преступление.



Украденная кабельная продукция изъята, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

