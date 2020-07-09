В Иркутске ищут эксгибициониста, напугавшего семилетнюю девочку

У подозреваемого на ногах есть татуировки дракона и боксёра
В Иркутске в правоохранительные органы поступило заявление от женщины о том, что в отношении её дочери неизвестный мужчина совершил преступление сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.
По версии следствия, в мае мужчина в районе 15-го Советского переулка в Иркутске продемонстрировал половые органы семилетней девочке, после чего скрылся.
Девочке удалось запомнить внешность мужчины. Специалисты составили фоторобот предполагаемого преступника. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Приметы: на вид 30-40 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, лицо круглое, на голове имеются залысины, волосы русые, в височной области вьются.
Особые приметы: на левой ноге в районе голени имеется татуировка с изображением восточного дракона либо змеи. На внутренней икроножной мышце левой ноги имеется татуировка с изображением боксера либо бойца единоборств в боевой стойке.
Следственные органы просят граждан, что-либо знающих о личности мужчины сообщить по телефону следственного отдела: 8 (3952) 32-45-93 либо 02. Кроме того, можно обратиться через социальную сеть «ВКонтакте», написав сообщение.
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