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В Улан-Удэ столкнулись «Тойота Надя» и «Камри»

В Улан-Удэ столкнулись «Тойота Надя» и «Камри»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла на проспекте Автомобилистов

Накануне, 8 июля, около 14 часов на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП. Авария случилась напротив «МегаДома».


По предварительным данным, водитель «Тойоты Нади» при обгоне справа совершил столкновение с «Тойотой Камри».

Столкновение обошлось без пострадавших. Из-за аварии образовался затор на данном перекрёстке.


Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник, 6 июля, водитель «Фиат Дукато» сбил в центре Улан-Удэ четырёхлетнего ребёнка.



ДТП
 
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