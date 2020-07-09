В Улан-Удэ столкнулись «Тойота Надя» и «Камри»

Авария произошла на проспекте Автомобилистов
Накануне, 8 июля, около 14 часов на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП. Авария случилась напротив «МегаДома».
По предварительным данным, водитель «Тойоты Нади» при обгоне справа совершил столкновение с «Тойотой Камри».
Столкновение обошлось без пострадавших. Из-за аварии образовался затор на данном перекрёстке.
Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник, 6 июля, водитель «Фиат Дукато» сбил в центре Улан-Удэ четырёхлетнего ребёнка
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