В Улан-Удэ столкнулись «Тойота Надя» и «Камри»

Столкновение обошлось без пострадавших. Из-за аварии образовался затор на данном перекрёстке.

Накануне, 8 июля, около 14 часов на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП. Авария случилась напротив «МегаДома».