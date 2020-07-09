Отключение произошло из-за повреждения масляного выключателя
Во вторник, 7 июля, в Улан-Удэ из-за повреждения масляного выключателя на трансформаторной подстанции произошло отключение электроэнергии потребителям СНТ «Весна», «Коммунальник», «Дружба», «20 лет Победы». В оперативной сводке по городу сообщается, что свет пропал в 17.40 часов.
Потребителей запитывали поэтапно: 8 июля в 00:08 запитали всех, кроме СНТ «Весна» и СНТ «20 лет Победы».
В среду, 8 июля, в 21:36 для продолжения ремонтных работ на воздушной линии пришлось отключить электроэнергию в СНТ «Коммунальник», СНТ «Дружба», ФГУП УЧХОЗ «Байкал» ул. Баргузинская 18а, ул. Степная протока.
Сегодня, 9 июля, в 00:20 после сборки шлейфа запитали потребителей СНТ «Коммунальник», ул. Степная протока, СНТ «Дружба», ФГУП УЧХОЗ «Байкал».
В 00:47 электричество вернулось в СНТ «Весна».
Ремонтные работы по подключению оставшихся потребителей стартовали с 07:30 сегодняшнего дня.
В Улан-Удэ больше суток восстанавливают электричество в частном секторе
Происшествия, Фото:
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