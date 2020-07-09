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В Бурятии летальность среди заболевших COVID-19 составляет 0,68%

В Бурятии летальность среди заболевших COVID-19 составляет 0,68%
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Забайкальский край на втором месте в ДФО по этому показателю

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировал процент летальных исходов от общего количества заболевших коронавирусной инфекцией в регионах Дальневосточного федерального округа.

В Бурятии, по данным на 8 июля, 0,68% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. За последнюю неделю показатель увеличился: по данным на 1 июля привели к летальному исходу 0,64% выявленных случаев коронавируса.

В Дальневосточном федеральном округе самый высокий процент смертности заболевших коронавирусом зафиксирован в Еврейском автономном округе – 1,33%. В Забайкальском крае летальность среди заболевших COVID-19 составляет 1,26%, это второй показатель. На третьем месте Приморский край – 1,13%. Не зафиксировано ни одного летального случая за все время в Сахалинской области.

Общее число жертв новой инфекции в стране возросло, по данным на 8 июля, до 10 667. Показатель смертности по России - 1,52%. По сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе отмечается рост данного показателя с 1,46% до 1,52%.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зафиксировано 25 смертей среди больных коронавирусом. Последний случай произошёл 7 июля, когда умер 72-летний пенсионер.

коронавирус смертность
 
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