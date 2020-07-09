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Улан-удэнца посадили на четыре года за коноплю

Улан-удэнца посадили на четыре года за коноплю
Происшествия, 
Улан-удэнец собирал кяхтинскую коноплю

Ранее судимый 31-летний житель Улан-Удэ признан судом виновным в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Мужчина приехал в Кяхтинский район для сбора коноплю для себя. На поле вблизи населённого пункта он собрал 18 кг конопли. Его задержали на месте сотрудники правоохранительных органов.

- Судом виновному условное осуждение по предыдущему приговору отменено, окончательно назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор вступил в законную силу.


конопля наркотики
 
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